Chuva provoca transbordamento do Tietê e inunda vários pontos de São Paulo

Dezenas de pontos da capital paulista estão totalmente bloqueados na manhã desta sexta-feira, 7, em razão de alagamentos causados pelo temporal da madrugada. O Rio Tietê transbordou e tem interdições em vários pontos. As zonas norte e oeste da cidade são as mais afetadas. Em algumas regiões, a precipitação ultrapassou 100 milímetros - mais do que a média histórica para todo o mês de abril, de 80 milímetros.

A situação é mais crítica nos acessos à cidade pelas duas pontas da Marginal do Tietê. A recomendação é evitar a via no sentido Castelo Branco, na região de divisa com Guarulhos, e o sentido Ayrton Senna na região da Lapa.

Por volta das 6h45, muitos motoristas ainda aguardavam a chegada de guinchos, desde a madrugada, devido a problemas mecânicos. Em locais não sinalizados, veículos transitavam pela contramão para desviar das interdições. Os congestionamentos se estendiam pelas rodovias Presidente Dutra, Ayrton Senna, Castelo Branco e dos Bandeirantes, além da Marginal do Pinheiros. Como reflexo, o trânsito ficou mais carregado do que o normal em todas as principais vias da capital e Região Metropolitana.

Às 6h45, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) registrava 13 pontos intransitáveis. Durante a madrugada, os bombeiros atenderam 32 ocorrências de alagamentos e inundações. Ao menos oito córregos transbordaram desde a noite de quinta-feira, 6. Não há relatos de vítimas até o momento.

