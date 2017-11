Chuva provoca queda em revestimento de marquise no Parque Ibirapuera em SP

Uma parte do revestimento inferior do teto da marquise do Parque Ibirapuera, em São Paulo se desprendeu na noite de ontem (22) , provavelmente, por infiltrações após a sequências de chuvas. O fato é analisado em vistoria técnica.

Segundo a prefeitura, engenheiros e técnicos das secretarias do Verde e do Meio Ambiente e de Serviços e Obras estão elaborando um laudo e devem anunciar hoje (23) à tarde se o local terá ou não de ser interditado para os reparos.

“Uma primeira análise indica que o pedaço que se desprendeu, ontem por volta das 21hs, não tinha função estrutural e fazia parte do revestimento original da construção de 1954”, informou a prefeitura.Essa parte que caiu mede 9,45 metros quadrados e em toda a sua extensão o teto tem uma área de 27 mil metros quadrados.

A obra faz parte do conjunto arquitetônico projetado para o Parque lbirapuera pelo arquiteto Oscar Niemeyer e marcou as comemorações do 6º Centenário de fundação da cidade de São Paulo, em 1954.

Tombado como patrimônio histórico, o local é um cartão postal da cidade e, diariamente, recebe grande número de pessoas, principalmente, de jovens na prática de esporte. Frequentemente, abriga eventos diversos. O Ibirapuera é um dos 106 parques municipais que está na lista de licitações para privatização do prefeito João Dória.