Chuva provoca alagamentos em vários pontos do estado do Rio

As fortes chuvas que caíram entre ontem (12) e hoje (13) no estado do Rio de Janeiro provocaram alagamentos em várias cidades, inclusive na capital. Maricá, no Grande Rio, decretou estado de emergência e a prefeitura alertou os moradores para que evitem deslocamentos e procurem locais seguros.

Três famílias tiveram que ser resgatadas em suas casas com a ajuda de botes. Em Cabo Frio, cidade da Região dos Lagos que atrai milhares de turistas em janeiro, a Defesa Civil está em atenção.

A prefeitura desse município também aconselha as pessoas a não se deslocarem durante períodos de chuvas fortes.

Em Três Rios, no centro-sul do estado, um comitê municipal de emergência está buscando minimizar os efeitos do mau tempo e monitorando áreas consideradas de risco.

Já na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura entrou em estágio de atenção, o terceiro em uma escala de cinco estágios, depois que a chuva provocou alagamentos em vários bairros com reflexos no trânsito.