Chuva provoca alagamentos e dificulta o trânsito em São Paulo

Os moradores de cidade de São Paulo enfrentaram dificuldades, no início de manhã, para se deslocar para o trabalho e outros compromissos, em por causa da chuva forte que caiu entre o final da noite de ontem e a madrugada de hoje (7), provocando pelo menos 22 pontos de alagamento e trânsito travado.

Com o transbordamento do rio Tietê e com pontos de estrangulamento na marginal Pinheiros, a chegada à capital por meio das rodovias também foi prejudicada por extensas filas de congestionamento.

Às 8h, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 133 quilômetros (Km) de lentidão na região do centro expandido - área que fica entre as marginais e a região central. O volume não superou o recorde para o pico da manhã, que é de 201 km, mas ficou acima da média para esse horário, que oscila entre 42 Km e 74 Km.

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da prefeitura, encerrou o estado de alerta para alagamentos às 8h18, condição que começou às 23h05 de ontem.

A chuva caiu durante toda a quinta-feira, com precipitações concentradas à tarde em algumas áreas da cidade. Com novas pancadas ao longo da madrugada, o rio Tietê transbordou, e também vários córregos nas regiões leste (Sapopemba, Itaquera Vila Prudente, Aricanduva/Formosa), norte (Casa Verde, Pirituba/Jaraguá, Perus) e sul (Ipiranga).

De um total de 22 pontos alagados, 13 ficaram intransitáveis. Às 10h18, ainda havia um ponto intransitável na rua Jaraguá, região central.

Recorde de Chuva

Mesmo sem considerar o volume de chuva ocorrido nas primeiras sete horas de hoje (7), que foram as mais expressivas,o CGE já tinha mensurado recorde de precipitações para um mês de abril com a média de 53,4 mm em 24 horas até à meia noite de ontem (6),levando em consideração os registros feitos em suas 31 estações de metereologia.

De acordo com o CGE, esse volume é o maior dos últimos 23 anos para um dia de abril.

A previsão para hoje (7) é de que prevaleça tempo nublado com a temperatura máxima de 23 graus, de acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).

Aeroportos

Apesar dos transtornos, nos aeroportos de Congonhas, na zona sul, e Cumbica, em Guarulhos, os vôos operam com o auxílio de instrumentos e não há impactos significativos tanto nos embarques quanto no desembarque de passageiros, segundo as assessorias dos terminais.



Veja Também

Comentários