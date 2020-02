Chuva pesada não para em SP e faz PF suspender atendimentos para passaportes

A Polícia Federal em São Paulo suspendeu o atendimento ao público na Superintendência Regional, na Lapa de Baixo, zona oeste, em razão da forte chuva que atingiu a capital paulista e gerou mais de 70 pontos de alagamento na região metropolitana. Os estrangeiros e requerentes de passaporte que haviam marcado horários para esta segunda-feira, 10, poderão comparecer ao local até o dia 28 sem necessidade de reagendamento.

As Forêts chuvas das últimas 24 horas provocaram inundações, desabamentos e quedas de árvores, além de comprometer o transporte por meio de trens da CPTM. A orientação do Corpo de Bombeiros é para que as pessoas não saiam de casa ou tentem enfrentar o temporal e os alagamentos.