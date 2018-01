Chuva no início da noite provoca alagamento em vários bairros do Rio

A forte chuva que ocorreu no início da noite de hoje (22) em bairros da zona oeste do Rio provocou alagamentos em diversas vias de Realengo, Padre Miguel, Bangu e Santíssimo, bairro onde ocorreu um grande vazamento de tubulação da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), na Estrada do Lameirão, próximo ao número 488.

A chuva provocou ainda o alagamento de partes internas do Bangu Shopping, instalado no número 240 da Rua Fonseca. Em nota, o Bangu Shopping informou que, apesar das manutenções recorrentes, o forte temporal que atingiu a região provocou algumas goteiras e pontos de vazamento no local. “Isso aconteceu por causa do entupimento dos bueiros do bairro. Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas”.

Com os alagamentos da Avenida Brasil, uma das principais vias da capital fluminense, equipes da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) precisaram fazer o trabalho de desobstrução de bueiros para dar escoamento da água.

No vazamento em Santíssimo, o Centro de Operações (COR) da Prefeitura do Rio informou que equipes do município atuam na ocorrência emergencial do rompimento de uma adutora da Cedae. A Estrada do Lameirão está com o trânsito interrompido e os motoristas devem usar a Estrada da Posse para o deslocamento. No local estão atuando também equipes da Guarda Municipal, da Cedae, da Light e da Defesa Civil. A Cedae ainda não informou o alcance dos danos provocados às casas devido ao alagamento provocado pelo vazamento.

O Alerta Rio da Prefeitura informou que os núcleos de chuva que atuaram na zona oeste já se dissiparam, mas continuam a previsão de pancadas isoladas.

No seu perfil no Twitter, o Centro de Operações informou que, em caso de chuva forte, os pedidos de emergência, incluindo a queda de árvores, devem ser feitos pelos números 193 (para os Bombeiros), 199 (para a Defesa Civil) e 1746 (para a prefeitura).