Chuva forte e ventania provocam queda de árvores no Rio

A chuva forte que atingiu o Rio no fim da tarde desta quarta-feira (6) provocou bolsões d’água em vários bairros e queda de 19 árvores sobre a rede de alta tensão e a rede de iluminação pública, interditando ruas e avenidas.



Duas árvores caíram na pista da Linha Vermelha, que liga o Rio às cidades da Baixada Fluminense. Uma das árvores caiu na altura da Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, onde ficam os campi da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a outra na altura de Nova Iguaçu, impedindo parcialmente a pista em direção à Baixada Fluminense. A chuva e a ventania deixaram sem energia a quadra da Estação Primeira de Mangueira, campeã do carnaval deste ano.

Na Ilha do Governador, zona norte da cidade, foram registradas várias quedas de árvore. Uma árvore caiu na Estrada dos Três Rios, no acesso à Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá e interdita temporariamente a via. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) os motoristas que se deslocam para o Grajaú devem seguir pela faixa reversível implantada na Estrada do Pau Ferro. Agentes de tráfego orientam motoristas no local.

Segundo o Centro de Operações da prefeitura do Rio, a chuva já perdeu força e se desloca rapidamente para o oceano. Há pontos de alagamento também na Ilha do Governador e em São Cristóvão.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que houve registro de rajada de vento moderado, com velocidade de 45 quilômetros por hora (km/h) na Estação Marambaia e de 40 km/h, na Vila Militar.