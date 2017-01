Chuva forte e rajadas de vento deixam o Rio em atenção e fecham aeroporto

A forte chuva que caiu em diversos pontos do Rio de Janeiro e as rajadas de ventos deixaram estragos pela cidade. Os radares meteorológicos da prefeitura registraram rajadas de vento superiores a 61 quilômetros por hora (km/h) no aeroporto Santos Dumont, na região central. O aeroporto está fechado para pousos e decolagens.

Há previsão de chuva forte, acompanhada de rajadas de vento e descargas elétricas para as próximas horas. O Centro de Operações da prefeitura informou que o município entrou em estágio de atenção às 17h, devido à aproximação de núcleos de chuva vindos da Baixada Fluminense e região serrana em atuação sobre a cidade, inicialmente na zona norte do Rio.

VLT interrompido e árvores derrubadas

Devido aos ventos fortes, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) está operando entre a Cinelândia e a Rodoviária Novo Rio, por causa da queda de uma árvore na Avenida Rio Branco, na altura do número 249. O trecho interditado fica entre a Cinelândia e o Aeroporto Santos Dumont e não há previsão de quando a situação será normalizada.

Na zona sul do Rio, chove forte na favela da Rocinha, Vidigal e no Jardim Botânico. Nas zonas norte e oeste, o maior volume de chuvas é no bairro Grajaú e em Jacarepaguá, respectivamente.

A força da ventania derrubou várias árvores pela cidade. Na Rua Barata Ribeiro com Miguel Lemos, em Copacabana, uma árvore caiu e o tráfego de veículos ficou interditado no trecho. Na entrada do túnel Martim de Sá, perto do Viaduto 31 de Março, houve queda de outra árvore e o túnel está fechado na região da Cidade Nova, perto do Sambódromo.

Os banhistas abandonaram as praias rapidamente por causa da ventania que derrubou barracas e cadeiras na areia. Na zona sul, os pontos de ônibus estão lotados, porque todo mundo deixou as praias ao mesmo tempo.

Recomendações

A prefeitura recomenda que a população evite deslocamentos e procure um local seguro para se abrigar. Deve-se evitar áreas sujeitas a alagamentos ou deslizamentos e moradores de regiões de risco precisam ficar atentos aos alertas sonoros. O acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. Nesses casos, a orientação é deslocar-se para os pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal, que são informados pelo número 199.

A prefeitura pede também que os motoristas redobrem a atenção ao dirigir e mantenham os faróis acesos, já que em caso de chuva as pistas ficam escorregadias e podem conter bolsões d’água. Além disso, em casos de ventos fortes e chuvas com descargas elétricas, a recomendação é evitar ficar próximo a árvores ou em áreas descampadas.

