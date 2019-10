Chuva forte e queda de granizo provocam danos na Baixada Fluminense

Choveu forte na região serrana do Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (25). Em municípios da Baixada Fluminense, também houve chuva de intensidade moderada a forte, precedida de rajadas de vento e raios. Queda de granizo foi registrada em regiões da Baixada e também na zona norte da capital.

O Sistema de Alerta Rio da prefeitura do Rio enviou alerta por SMS informando que núcleos de chuva moderada a forte seguem em direção à zona norte. “O Alerta Rio informa que núcleos de chuva moderada a forte, formados devido aos ventos em altitude em conjunto com o calor e a umidade, atuam na Baixada Fluminense e se aproximam do município do Rio de Janeiro. A previsão para as próximas horas é de pancadas de chuva moderada a forte, de forma rápida, principalmente na zona norte", diz o informe.

Na Baixada Fluminense, em Belford Roxo, grandes pedras de granizo destruíram vidros dos carros e também quebraram telhados de casas. Moradores de Mesquita e Queimados – também na Baixada – relataram, nas redes sociais, que as cidades foram atingidas por fortes rajadas de vento e muitas pedras de granizo. Em Nova Iguaçu, o teto de um supermercado inaugurado recentemente foi atingido pelo temporal e o estabelecimento foi obrigado a fechar as portas mais cedo, por não ter condições de atender aos consumidores.

O Sistema de Alerta de Cheias do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informou que os rios Capivari, Iguaçu e da Bota, na Baixada Fluminense, estão em estágio de alerta, por causa da chuva que atingiu toda a região.