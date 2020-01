Chuva forte deixa Rio de Janeiro em estágio de atenção

A cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção às 5h50 de hoje (13) devido a uma chuva forte que cai desde a madrugada em vários pontos do estado.

O estágio de atenção é um nível intermediário em uma escala de cinco estágios, que significa que o mau tempo está causando impactos à população.

A chuva provocou vários pontos de alagamento pela cidade, em bairros como Centro, Copacabana, Lagoa, Jardim Botânico e Ilha do Governador.

Segundo dados do Sistema Alerta Rio, o bairro da Saúde foi onde mais choveu das 6h às 7h, com 22 milímetros de chuva. Na Urca, foram 16,8 mm.

O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou um alerta de chuvas intensas no estado até as 12 horas de hoje, com risco de ventos fortes e queda de energia.