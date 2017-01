Chuva forte atinge o Rio e provoca alagamentos

Chove forte no Rio e o tráfego de veículos na Avenida Brasil já está sendo prejudicado. A via é a principal ligação do centro com a zona oeste, com 54 quilômetros de extensão. Na zona portuária, no bairro do Caju, há pontos de alagamento. A chuva também atinge a área central da cidade, como a Lapa,

A zona portuária e o Aterro do Flamengo, que liga a zona sul ao centro da cidade, e também o bairro da Urca, na zona sul. A chuva provocou o fechamento do aeroporto Santos Dumont, por 45 minutos, que já foi reaberto para operações de pouso e decolagem. Dois voos já foram cancelados.

A estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajada de vento forte na estação Marambaia, na zona oeste, com 52,9 quilômetros por hora (km/h), às 13 horas.

O Centro de Operações da prefeitura do Rio informou que o município entrou em estágio de atenção às 13h25 desta quinta-feira (12), devido a áreas de instabilidade formadas pela atuação de um sistema de baixa pressão na costa do município. Para as próximas horas, há previsão de chuva moderada a forte, acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Estágio de atenção

O estágio de atenção representa que um ou mais incidentes estão impactando regiões da cidade, podendo causar reflexos relevantes no trânsito ou comprometer o deslocamento da população. O acúmulo de água em vias importantes ou bolsões em ruas e avenidas podem, por exemplo, levar a cidade a entrar nesse estágio operacional.

As ruas no entorno da Lapa, bairro boêmio do Rio, estão praticamente intransitáveis, por ser um bairro do Rio Antigo, e não ter sofrido transformações como obras em galerias de águas pluviais. Os bueiros alagaram rapidamente e o bairro ficou intransitável. Há vários pontos de alagamento, como nas ruas do Resende, Gomes Freire, Inválidos e Relação.

De acordo com o Centro de Operações da prefeitura chove forte também nos bairros de Santa Teresa, Grajaú, Tijuca e Saúde. Na rua do Catete também há bolsões d’água e o trânsito está praticamente parado, com os carros pequenos sem condições de ultrapassar as poças d´água.

Apesar da chuva forte, os trens da concessionária Metrô Rio trafegam com intervalos normais.

