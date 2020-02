Chuva fecha aeroporto e congestiona trânsito no Rio

Por causa da chuva, o Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção às 15h20 desta segunda-feira (10). É o terceiro estágio em uma escala de cinco, e significa que uma ou mais ocorrências impactam o município, afetando a rotina de parte da população.

O aeroporto Santos Dumont, na região central, chegou a ficar interditado para pousos e decolagens das 16h35 às 17h14. O principal reflexo da chuva foi no trânsito: às 17h havia 142 quilômetros de congestionamento, segundo o Centro de Operações da Prefeitura. A média para o horário é de 71 quilômetros.

Trechos de itinerários da SuperVia (trens metropolitanos), do BRT (ônibus expresso) e do VLT (veículos leves sobre trilhos) ficaram sem circular. O aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte), passou a operar por instrumentos. Cinco voos que chegariam ao Rio tiveram pouso transferido - um para Vitória-ES e quatro para Confins, em Minas Gerais. Até as 18h30 não havia registro de deslizamentos, desabamentos nem acidentes graves relacionados com a chuva. A previsão do Alerta Rio (sistema meteorológico da Prefeitura do Rio) é que a chuva continue até a manhã de terça-feira, 11.