Chuva faz córrego transbordar na capital paulista

O Córrego Gamelinhas, na região da Penha, zona leste paulistana, chegou a transbordar com a forte chuva que atingiu a cidade na tarde de hoje (6). O Centro de Gerenciamentos de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo registrou um total de 20 pontos de alagamento nas regiões central, oeste e leste. O temporal suspendeu o festival de música Lollapalooza por pouco mais de duas horas.

Às 17h30, apenas cinco desses locais permaneciam inundados, mas sem impedir o trânsito de veículos e pessoas, sendo três na zona oeste (Pinheiros e Lapa), um na parte leste da capital (Mooca) e outro mais a sul, na Vila Mariana.

O Corpo de Bombeiros informou ter atendido 19 ocorrências de pessoas que tiveram problemas com enchentes na capital paulista. A corporação também prestou socorro em outros dez casos na Grande São Paulo, em cidades a leste (Suzano e Poá) e a oeste da capital (Itapevi, Osasco e Cotia).

Foram registradas ainda sete chamadas para queda de árvores na região metropolitana, sendo duas na cidade de São Paulo. Segundo os bombeiros, não há até o momento notícias de vítimas.

Festival interrompido

O risco de raios fez a organização do festival Lollapalooza suspender a programação por cerca de duas horas. Os shows foram interrompidos de pouco antes das 15h até as 17h. Nesse horário, o público foi orientado a abrigar-se sob tendas instaladas no Autódromo de Interlagos, onde ocorre o festival.

De acordo com o CGE, o tempo deve continuar instável amanhã (7), com possibilidade de chuva logo pela manhã. A temperatura mínima prevista para o domingo é de 20 graus Celsius; e a máxima, de 28 graus.