Chuva em SP provoca lentidão na Marginal do Tietê

A chuva que atinge a capital paulista desde o início da manhã desta segunda-feira, 2, provoca lentidão na Marginal do Tietê, no sentido da Castelo Branco. Depois de temporada de seca no fim do inverno, São Paulo começa a registrar dias chuvosos na primavera.

Por volta das 12h, a Marginal do Tietê apresentava o pior índice de congestionamento, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O trânsito seguia carregado neste horário pela pista expressa, no sentido da Castelo Branco, da Ponte das Bandeiras até a Ponte do Piqueri. Também havia pontos de parada da Ponte da Casa Verde até a Ponte Júlio de Mesquita Neto, pela via local.

Em direção à rodovia Ayrton Senna, o congestionamento segue pela via local da Ponte dos Remédios até a Ponte Velha Fepasa e também entre as Pontes da Casa Verde e Bandeiras.

Além de pontos de parada, o motorista precisa ficar atento às poças dágua que se formaram ao longo da via. De acordo com a Climatempo, as pancadas de chuva devem permanecer ao longo do dia.

