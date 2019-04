Chuva em São Paulo causa dez pontos de alagamento 

A chuva que atingiu a capital paulista na tarde de hoje (9) causou dez pontos de alagamentos na cidade. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da prefeitura, apenas um deles é intransitável: na Rua Estados Unidos, em Pinheiros, na zona oeste. Os demais nove pontos, concentrados na mesma zona, principalmente no Butantã e em Pinheiros, são transitáveis.

O Corpo de Bombeiros informou que houve quatro chamados para atendimentos relacionados a quedas de árvores. Até o momento, a corporação não tem informações sobre ocorrência de desabamentos e deslisamentos.

De acordo com o CGE, a capital paulista registrou chuva durante todo o dia de hoje. Apesar de as precipitações não terem sido intensas, o solo encharcado em decorrência das chuvas fortes dos últimos dias proporcionou condições para a formação dos alagamentos transitáveis.

Segundo os meteorologistas do CGE, nas próximas horas a condição para chuva leve e garoa continua, porém bem mais branda do que nas horas anteriores. O tempo deverá ficar mais estável a partir de amanhã, e as temperaturas mínimas devem declinar um pouco mais, com valores próximos aos 16°C na próxima madrugada. Haverá leve sensação de frio por conta dos ventos úmidos que sopram do mar.