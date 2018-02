Chuva e ventos fortes derrubam árvores em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou ventos de até 92 quilômetros por hora na estação de Santa Cruz, que é utilizada como parâmetro para Nova Iguaçu - Foto: Notícias R7

A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, informou que, após chuva e vento forte que atingiram a cidade na madrugada desta quinta-feira (15), 27 árvores caíram na cidade, mas sem vítimas. As ocorrências foram repassadas para o Corpo de Bombeiros. Foi registrada queda de muro em residência no bairro Jardim Guandu. O local foi interditado preventivamente ainda na madrugada. Não houve vítimas e uma equipe da Defesa Civil fez vistoria técnica no local.

Segundo a subsecretaria, o centro de operações não recebeu chamadas de alagamentos e inundações. Há registro somente de pontos de alagamento no Condomínio da Marinha, em Comendador Soares, por deficiência na drenagem do próprio empreendimento. Não houve demandas também de inundações de distritos de Nova Iguaçu para a Defesa Civil do Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) registrou ventos de até 92 quilômetros por hora na estação de Santa Cruz, que é utilizada como parâmetro para Nova Iguaçu. Não há previsão de chuva significativa para as próximas horas na cidade. A subsecretaria recomenda aos cidadãos que em caso de emergência, liguem para os números 199 ou 3779-0660.

Equipes da Empresa de Limpeza Urbana estão nas ruas da cidade efetuando a limpeza e o recolhimento de resíduos.