Chuva e ventania derrubam árvores e deixam bairros do Rio sem luz

A ventania que atingiu 115,5 quilômetros por hora (km/h), no Forte de Copacabana na noite passada (28) e derrubou 185 árvores e galhos, grande parte sobre a rede de alta tensão, deixou dezenas de bairros às escuras, no município do Rio de Janeiro e na região metropolitana. Os números foram atualizados, no fim da tarde de hoje (29) pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). Desse total, 120 ocorrêcias foram solucionadas e 65 estão com serviço em andamento.

As áreas mais atingidas foram a região do centro e os bairros da Tijuca e Vila Isabel e do Maracanã e Cachambi, na zona norte. Muitos bairros ainda estão às escuras.

De acordo com a distribuidora de energia Light, neste momento, os bairros de Bangu, da Tijuca e Vila Isabel e de Santa Cruz e Santa Teresa, além do município de Nova Iguaçu, estão com o maior número de atendimentos.

Segundo a Light, logo após o registro dos primeiros clientes que tiveram o fornecimento de energia interrompido, a Light reforçou suas equipes em 28%, com 1.790 profissionais nas ruas. Cerca de 70% dos clientes atingidos já estão com a situação normalizada. A companhia continua monitorando a situação em áreas como Queimados e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio. Esses clientes estão há mais de 18 horas sem energia em residências e comércio.

De acordo com o centro de operações da prefeitura, o município do Rio retornou ao estágio de normalidade às 11h30 desta segunda-feira (29). O município entrou em estágio de atenção às 20h25 deste domingo, devido à ventania e à chuva.

A distribuidora de energia Enel, que também atende a outras cidades do estado do Rio, informou que triplicou o número de equipes trabalhando para normalizar o fornecimento de energia para os clientes que tiveram o serviço afetado pela chuva, acompanhada de ventos de até 105 km/h e descargas atmosféricas, que atingiram a área de concessão da empresa na noite de ontem. “Em alguns pontos, árvores inteiras, além de galhos e objetos, caíram sobre a rede elétrica. Niterói, São Gonçalo, Região dos Lagos, Magé, Angra dos Reis e Macaé foram as regiões que tiveram o serviço mais impactado”.

A frente fria que atingiu o Rio nas útlimas horas já está se afastando para o oceano, mas, de acordo com o Sistema Alerta Rio, ainda há previsão de chuva fraca, podendo ser moderada, em pontos isolados na noite de hoje.