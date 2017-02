Chuva e estiagem deixam sete municípios em situação de emergência

Portaria do Ministério da Integração Nacional, publicada hoje (15) no Diário Oficial da União, reconhece situação de emergência em sete municípios brasileiros. São eles: Rodrigues Alves (AC), Tarauacá (AC), Ipixuna (AM), Santaluz (BA), Iconha (ES), Capivari do Sul (RS) e Joinville (SC).

No Acre e no Amazonas, os municípios foram atingidos por inundações, enquanto na Bahia o problema é a estiagem. No Espírito Santo e em Santa Catarina, as cidades sofrem com os efeitos de enxurradas e chuvas intensas e, no Rio Grande do Sul, o município foi alvo de tornados.

A publicação da portaria permite que as cidades busquem de forma mais rápida ajuda para as ações de socorro, assistência e estabelecimento de serviços essenciais nos locais afetados. A situação de emergência facilita também a obtenção de recursos para as ações de reconstrução das áreas atingidas por desastres.

