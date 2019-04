Chuva diminui nesta segunda- feira, mas temperaturas continuam amenas

Campo Grande (MS) – O ar frio de origem polar que chegou no Estado pela região sul do país influencia na queda da temperatura todo Estado. Apesar do declínio nos termômetros, o sol deve aparecer nesta segunda -feira (08). Na região leste, por exemplo, chove a qualquer hora e nas demais áreas ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde.

Para a Capital não tem previsão de chuva, mas a temperatura deve permanecer amena. O sol aparece entre nunes pode chegar a 26ºC na máxima e 18ºC na mínima.

Na região do Pantanal também não tem previsão de chuva, mas os termômetros ainda prometem tempo fresco. Máxima de 28ºC na máxima para Corumbá e mínima de 17ºC em Aquidauana que deve ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado.

El Niño

Segundo o Centec/MS, as chuvas para o trimestre abril, maio e junho estarão um pouco acima da média, em função da ocorrência do El Niño. O fenômeno é caracterizado pelo aquecimento das águas do oceano Pacifico que neste ano registra temperaturas de aproximadamente de 1,5ºC acima das médias históricas e será de fraca intensidade.

Texto: Beatricce Bruno (Subcom) com informações do Centec/MS

Foto: Geone Bernardo.