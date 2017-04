Chuva diminui e Rio de Janeiro volta à normalidade

O município do Rio de Janeiro voltou ao estágio de normalidade às 9h50 de hoje (2). Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, os núcleos de chuva sobre a cidade desde ontem (1º) se dissiparam. Por volta das 9h houve registro de chuva fraca em algumas localidades, como a região central e bairros da zona sul, entre eles Copacabana, Botafogo, Lagoa e Humaitá.

O centro de Operações informou ainda que, para as próximas horas, há possibilidade de chuva fraca a moderada isolada, principalmente no período da noite.

Por causa das fortes chuvas do fim da tarde de ontem, provocando alagamentos em muitas vias da cidade, o município entrou em estágio de atenção às 19h23.

Atenção

Conforme o Centro de Operações, naquele momento os núcleos de chuva e a umidade transportada do oceano para o continente provocaram chuva de intensidade moderada a forte, com rajadas de vento, sobretudo na zona norte do município.

O estágio de atenção é o segundo nível em uma escala de três e significa a possibilidade de chuva moderada, ocasionalmente forte, nas horas seguintes.

Como costuma fazer nas situações de estádio de atenção, a prefeitura do Rio recomendou que a população permanecesse ou procurasse local seguro, e evitasse áreas sujeitas a alagamentos e/ou deslizamentos. Pediu ainda a verificação de sinais de rachaduras nas residências e, caso comprovados trincas ou abalo na estrutura, que seja acionada a Defesa Civil.

Alertas

Já os moradores de áreas de risco deveriam ficar atentos aos alertas sonoros, porque o acionamento das sirenes indica perigo de deslizamento. A recomendação é para que os moradores se desloquem para pontos de apoio estabelecidos pela Defesa Civil Municipal. Os locais são informados pelo número 199.

Em caso de necessidade, a população deve acionar os telefones de emergência do Corpo de Bombeiros(193), da Defesa Civil (199) ou da Central de Atendimento da Prefeitura (1746).

