Chuva deixa São Paulo em estado de atenção para alagamentos

Toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos às 17h50 deste sábado, 30, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), da Prefeitura de São Paulo.

Áreas de instabilidade que se formaram no interior do Estado atingiram a capital paulista no fim da tarde com forte intensidade. A precipitação começou moderada em toda a Zona Norte e Oeste e seguiu deslocando-se para outros bairros.

A previsão é de que as chuvas se estendam durante a noite, oscilando de intensidade. De acordo com o CGE, no domingo, 1º, as chuvas darão uma trégua e o sol aparece entre nuvens nas primeiras horas da manhã. O dia vai terminar com poucas nuvens e sem previsão de chuvas.

