Chuva deixa regiões de SP em estado de atenção para alagamentos

A chuva que atinge São Paulo na tarde desta terça-feira, 5, deixa regiões da cidade em estado de atenção para alagamentos, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

De acordo com o CGE, as instabilidades ganharam força sobre a Grande São Paulo com a chegada da brisa marítima, gerando pancadas de chuva que apesar de isoladas contém pontos de até forte intensidade.

No momento os dados do radar meteorológico indicam as precipitações mais significativas nas zonas sul, sudeste e leste da capital. Nas próximas horas novas áreas de chuva podem se formar sobre outras áreas da cidade

Às 17h40, a região central e a Marginal do Tietê entraram em estado de atenção para alagamentos.

Na zona norte, rajadas de vento e raios são observados próximo ao Sambódromo do Anhembi.

Segundo o Corpo de Bombeiros, devido às chuvas, foram realizadas oito chamados para quedas de árvores na cidade.