Chuva deixa regiões de SP em estado de atenção para alagamentos

Nos próximos dias, o tempo segue com condições típicas do verão - Foto: Paula Paiva / G1

Bairros da zona norte e da zona leste da cidade entraram em estado de atenção para alagamentos, na tarde desta segunda-feira, 26. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), as chuvas atuam com forte intensidade no município de Guarulhos e deslocam-se para a zona leste. Já são registrados temporais na região de Cangaíba e de Ermelino Matarazzo.

As próximas horas seguem com tempo instável. As chuvas serão isoladas, em forma de pancadas, e alternadas com períodos de melhoria. Nesta segunda-feira, a temperatura varia de 19ºC a 28Cº.

Na zona norte, nos bairros do Limão e do Tremembé, choveu bastante e o céu está totalmente fechado.

Nos próximos dias, o tempo segue com condições típicas do verão. "O fluxo de ar quente e úmido proveniente da região Centro-Oeste ajuda a formar áreas de instabilidade. As pancadas de chuva serão mais frequentes, principalmente no fim das tardes", destacou o CGE.

A terça-feira, 27, terá sol, muitas nuvens e chuva de intensidade moderada à forte no período da tarde. Há potencial para alagamentos e rajadas de vento. Os termômetros oscilam entre 20°C e 29°C.