AO VIVO Acompanhe a transmissão do jornal GIRO ESTADUAL DE NOTÍCIAS Transmitido simultaneamente para as emissoras do Grupo Feitosa de Comunicação

GERAL Chuva deixa o Rio de Janeiro em estágio de atenção 11 março 2019 - 05h21 Tweet Centro de operação da Prefeitura do RJ O município do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção às 5h50 de (11) devido à chuva. Segundo o Centro de Operações da prefeitura carioca, núcleos de chuva moderada a forte procedentes do oceano estão atingindo a cidade.

O estágio de atenção é o segundo nível em uma escala de três e significa possibilidade de chuva moderada, ocasionalmente forte, nas próximas horas.

A chuva começou antes das 6h, provocando bolsões de água em vários pontos da cidade. A Marinha divulgou alerta de ressaca para a costa do Rio , com previsão de ondas de até 2,5 metros de altura até as 9h desta ça-feira (12).