Chuva deixa cidade de SP em estado de atenção para alagamento

Algumas regiões da capital paulista entraram em estado de atenção para alagamento após uma forte chuva atingir a cidade na tarde deste domingo, 3. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) emitiu às 15h30 alerta para alagamento no bairro do Ipiranga, na zona sul, após o transbordamento do Córrego Ipiranga na altura da Praça Leonor Kaupa.

Segundo o CGE, as instabilidades se formaram na Serra do Mar e se deslocaram para capital paulista, provocando pancadas de chuva, de até forte intensidade.

No momento, as chuvas mais intensas se concentram na zona leste da cidade. Nas próximas horas, as chuvas na forma de pancadas podem atingir a zona norte.

Às 15h45, o CGE emitiu alerta para alagamentos na Marginal do Tietê e para a zona norte da cidade.

Entre as 14h58 e 15h19 uma forte chuva com granizo atingiu vários bairros da zona sul - Vila Mariana, Jabaquara, Planalto Paulista, Ipiranga.

Por volta das 15h, rajadas de vento de 48,2 km/h, acompanhadas de raios, atingiram o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo.

Na noite deste sábado, 2, uma forte chuva que atingiu São Paulo provocou 25 pontos de alagamento. Ao menos 10 estações de trem e metrô também alagaram.