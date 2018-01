Chuva danifica rede elétrica e Energisa coloca reforço nas ruas para restabelecer serviço

A empresa lamenta o transtorno, reafirma o compromisso de continuar buscando melhorias para minimizar impactos e conta com a compreensão de todos - Foto: Paulo Francis

A tempestade que atingiu a Capital na tarde desta terça-feira (2) veio acompanhada por fortes rajadas de ventos. A Energisa informou, por meio de Nota, que a violência dos ventos derrubou árvores e ocasionou danos a rede elétrica da concessionária como rompimento de cabos e fios por objetos lançados à rede.

Todas as equipes da Energisa foram mobilizadas e trabalharam de forma ininterrupta para restabelecer o fornecimento de energia nas áreas mais atingidas. A empresa acionou seu plano de contingência antes mesmo do início dos temporais, aumentando em cinco vezes a quantidade de equipes em campo que um período normal.

Como a energia não produz cheiro e não é visível, a empresa alerta a população para não se aproximar de cabos ou postes com fiação elétrica caídos ao chão, pois podem representar riscos à segurança. Nestes casos, a orientação é entrar em contato com a empresa imediatamente e isolar a área para que outras pessoas também não se aproximem.

A empresa lamenta o transtorno, reafirma o compromisso de continuar buscando melhorias para minimizar impactos e conta com a compreensão de todos.

Canais de atendimento:

A Energisa esclarece ainda, que a quantidade atípica de ocorrências provocada pelas condição climática, também gerou grande volume de ligações via Call Center e, com isso, algumas chamadas entraram em modo de espera. Para que os clientes tenham mais agilidade no atendimento, a concessionária ressalta os demais canais para registro de solicitações: site www.energisa.com.br, facebook da Energisa e o aplicativo Energisa ON, disponível no google play ou gratuito na app store.