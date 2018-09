Chuva continua nesta terça-feira em Mato Grosso do Sul

Campo Grande (MS) – Nos primeiros 16 dias de setembro já choveu na capital sul-mato-grossense, 52,4 milímetros de acordo com a Defesa Civil do Estado.

Só no domingo (16.9) foram 14,6 milímetros de chuva. O esperado para o mês de setembro é de 75,6 milímetros de precipitação em Campo Grande. A previsão para hoje (18.9) é de pancadas isoladas de chuva.

Mato Grosso do Sul

A meteorologia prevê também chuva intensa com trovoadas apenas para a região Norte de Mato Grosso do Sul. No Centro-sul também deve chover, mas com baixa intensidade, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Água Clara, entre às 8h de domingo até às 15h dessa segunda-feira (17.9), foram registrados 86 milímetros de chuva, índice acima do 75,1 milímetros esperados para o mês inteiro. O município de Aral Moreira também já soma um alto acumulado para o mês, com 118 milímetros até domingo.

Em Paranaíba também choveu muito entre domingo e ontem. Foram registrados 38 milímetros, entre às 16h de domingo até às 15h dessa segunda-feira.

A Defesa Civil informa que em Bonito a chuva já somava 111 milímetros de precipitação ontem, sendo que o esperado para o mês era de 75,6 milímetros.

As temperaturas devem ficar entre 16ºC e 33ºC no Estado. Confira o mapa da previsão do tempo feito pelo Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS).

Luciana Brazil – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues