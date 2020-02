Chuva deve permanecer em MS até a próxima quinzena

Volume de chuva pode chegar a 100 milímetros - Foto: Chico Ribeiro

A próxima quinzena será chuvosa em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A tendência de precipitação estimada pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) com base no modelo internacional de previsão de tempo NCEP/NOAA é de acumulados de chuva de até 100 milímetros.

O período de 26 de fevereiro a 05 de março, será chuvoso nas regiões central, norte e leste do Estado, com acumulados estimados entre 50 a 70 milímetros em grande parte das localidades. Para a região extremo nordeste, o modelo numérico estima chuvas com volumes significativos podendo chegar aos 100 milímetros. Para as demais áreas, as chuvas ocorrerão em menor quantidade com volumes entre 20 e 30 milímetros.

Para o início do mês de março, a meteorologia aponta ligeira diminuição de chuva no Estado. Dos dias 5 a 13 de março, as chuvas ocorrerão de forma irregular em todas as áreas, sendo os maiores volumes, de até 60 milímetros, esperados para as regiões extremo norte e nordeste. Para as demais áreas, as condições esperadas são de sol e pouca chuva, de no máximo 5 milímetros.