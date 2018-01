Chuva coloca toda a cidade de São Paulo em estado de atenção

Uma área de instabilidade com chuvas de forte intensidade que atinge a capital paulista na noite de hoje (29) fez com que toda a cidade fosse colocada em estado de atenção pela Defesa Civil.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura, as chuvas variam de moderada a forte intensidade, acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas e potencial para queda de granizo.

As precipitações atingem, principalmente, os municípios a oeste da Grande São Paulo e os bairros da zona norte e oeste da capital paulista. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), há sete pontos de alagamentos na cidade. A rua Luiz Ayres, na zona leste, está intransitável desde as 21h36.

Segundo o CGE, as instabilidades deverão continuar até amanhã, com momentos de melhoria. Haverá declínio de temperatura, com registro de temperaturas entre 20°C e 25°C.