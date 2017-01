Chuva causa estragos em Corumbá e alcança 80% do esperado para o mês

A chuva forte que caiu na tarde de quinta-feira (12), provocou vários estragos em Corumbá, no Pantanal sul-mato-grossense. Uma encosta deslizou na região do Porto Geral e foram registrados 20 pontos de alagamento pela cidade. Em algumas casas a água subiu até um metro.

De acordo com o meteorologista, Natálio Abrão, em pouco mais de uma hora choveu 54% do esperado pra todo o mês na cidade, os ventos chegaram a 53 km/hora. Somando toda a chuva deste começo de ano, a cidade já atingiu 80% da previsão para janeiro, apesar de ainda estarmos chegando a metade do mês.

Estragos

Parte de um morro de terra e entulho cedeu. No escritório de uma organização não governamental, funcionários foram surpreendidos pela enxurrada. A lama também entrou em alguns comércios.

No começo da noite, máquinas da prefeitura retiravam o que foi espalhado pela lama. Já na parte alta da cidade, as ruas pareciam rios.

Algumas esquinas ficaram completamente encobertas, a água brotava com força das bocas de lobo. Alguns moradores se arriscavam e cruzavam o trecho alagado a pé. Nas regiões mais baixas a situação ainda era mais preocupante.

Dentro de algumas casas móveis e eletrodomésticos tiveram que ser suspensos. A água invadiu todos os cômodos, uma situação que a dona da residência enfrenta há seis anos.

“Toda vez é isso eu não aguento mais. Isso pra mim é uma tristeza, fica dentro de água” desabafou a dona de casa Fernanda Franco.

A água veio das regiões mais altas e três horas depois ainda encobria várias ruas.

Apesar de tantos pontos de alagamentos, segundo o corpo de bombeiro, ninguém ficou ferido.

Previsão

Em Mato Grosso do Sul, a sexta-feira (13) deve ser de altas temperaturas e a umidade vai gerar nuvens com trovoadas, raios e rajadas de ventos em todo o estado a partir das 14h (de MS) às 20h.

Tem chances de alagamento entre Jaraguari, São Gabriel do Oeste, Rio Verde e Coxim.

Campo grande segue com sol e nuvens, variando pela manhã aumentando a tarde, com pancadas de chuva e trovoadas do meio da tarde ao começo da noite.

