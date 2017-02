Chuva causa alagamentos em São Paulo

A forte chuva que atinge a capital paulista na tarde desta sexta-feira, 24, já provocou alagamentos e o transbordamento de pelo menos três córregos na cidade. Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências, toda a capital estava em atenção para enchentes e as subprefeituras de Vila Prudente, Penha e São Mateus, na zona leste, entraram em alerta.

Os córregos da Mooca e Franquinho e o Rio Aricanduva transbordaram. Também foi registrada queda de granizo no Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, e em Itaquera, na zona leste.

A chuva forte atinge principalmente os bairros da região sudeste da cidade. Chove forte também em Pinheiros, Perdizes, Jardim Paulista e no Itaim Bibi, na zona oeste. Na zona norte, a chuva é moderada, segundo o CGE.

Trânsito

O temporal desta sexta-feira causou impacto no trÂnsito da capital. Na Linha 10-Turquesa da CPTM, os trens não estão circulando entre as estações São Caetano e Santo André. Já no Metrô, por causa das chuvas, os trens da da Linha 5 - Lilás estão circulando com velocidade reduzida entre as estações Capão Redondo e Adolfo Pinheiro.

