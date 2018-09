Chuva atinge SP e derruba ao menos 13 árvores

São Paulo registrou chuva de forte intensidade na madrugada desta quinta-feira, 20. Ocorreram alagamentos em várias regiões da cidade, com reflexos no trânsito no início da manhã. Pelo menos 13 árvores caíram na capital paulista.

O Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) colocou as regiões sul e oeste em estado de atenção à 00h33, devido ao risco de alagamento e rajadas de vento. O alerta foi retirado à 1h55.

De acordo com o CGE, o tempo vai começar a mudar a partir desta quinta-feira em São Paulo após a propagação de um cavado, região alongada de baixa pressão atmosférica, que deve provocar fortes chuvas acompanhadas de trovoadas, raios e rajadas de vento. A previsão segue até a manhã desta sexta-feira, 21. O cenário favorece a ocorrência de alagamentos intransitáveis em algumas áreas da cidade.

A temperatura mínima deverá chegar a 17° e a máxima não passará de 22°C. A taxa de umidade do ar permanecerá elevada, acima dos 60%.