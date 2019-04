Chuva alaga hospital e causa prejuízos no Jardim Botânico

A forte chuva que cai no Rio de Janeiro desde a noite de segunda-feira, 8, provocou caos em diversas regiões da capital fluminense. Um dos bairros mais afetados foi o Jardim Botânico, na zona sul, onde ruas ficaram completamente alagadas, levando prejuízos a moradores e motoristas. A água também chegou a entrar em algumas áreas no Hospital da Lagoa, que fica no mesmo bairro.

A técnica em enfermagem Amanda Cheble, 37 anos, trabalha no local e conta que a água das chuvas atingiu duas enfermarias. Segundo ela, os pacientes foram remanejados e não houve prejuízo no atendimento.

Amanda também teve prejuízo. Moradora da Ilha do Governador, ela foi trabalhar de carro e deixou o veículo estacionado próximo ao hospital. No início da manhã desta terça-feira, 9, diz que o encontrou cheio d'água. "A água subiu até o meio do carro. Chamei o reboque por volta das seis horas da manhã, mas disseram que a espera é de pelo menos quatro horas, devido ao grande número de chamados", relatou.

Também no Jardim Botânico, o trabalhador autônomo Moisés Ribeiro encontrou seu carro caído dentro de uma cratera aberta pela força das chuvas. Morador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Ribeiro diz que precisou dormir no trabalho e não sabe quando conseguirá voltar para casa. "Está difícil conseguir condução, mas mesmo se tiver eu preciso antes recuperar meu carro", lamentou. Ele espera conseguir ajuda da prefeitura para retirar o veículo.