Chove no DF após 110 dias de estiagem; secretaria orienta a população

Nesta quarta-feira (25), após mais de 110 dias de estiagem, choveu em diversas regiões do Distrito Federal. O retorno das chuvas minimiza os efeitos da baixa umidade relativa do ar presente nos últimos dias, quando chegou a ser declarado estado de emergência.

Na ocasião, a umidade relativa do ar chegou a ficar em torno de 11%. O estado de emergência é decretado quando a umidade relativa do ar fica abaixo de 12% por dois dias ou mais. No estado de alerta, os índices devem perdurar por três dias consecutivos entre 12% e 20%. Já no estado de atenção, a umidade se mantém entre 20% e 30% por cinco dias seguidos.

Com a volta da chuva, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Distrito Federal alertou hoje (25) para que as pessoas fiquem atentas ao sistema de alerta de desastres da Defesa Civil. O sistema orienta a população, por meio de mensagem de texto (SMS), quanto aos procedimentos que devem ser adotados em caso de risco de temporais, inundações, alagamentos e deslizamentos de terras, entre outras ocorrências.

"Neste período de chuva, fique atento ao sistema de alertas de Desastres Naturais da Defesa Civil do DF para receber, via SMS, orientações e informações de emergências. Apoio: Secretaria Nacional de Defesa Civil", disse a secretaria por meio de uma rede social.

O sistema, disponível em todo o país, envia o alerta por mensagens de texto para os celulares em caso de iminência de desastres naturais. Quem ainda não é cadastrado e deseja se cadastrar, precisa mandar uma mensagem de texto para o número 40199 com CEP de interesse.