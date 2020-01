Chove forte na capital paulista na tarde desta quinta-feira

Forte chuva com raios atinge a capital paulista na tarde desta quinta-feira, 16. Por volta das 15h30, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) informava estado de atenção para alagamentos.

Segundo o CGE, o calor já causou pancadas isoladas de chuva, que se concentraram nas zonas oeste e norte neste momento. Nesta quinta-feira, as temperaturas variam de 22ºC a 33ºC.

A sexta-feira, 17, ficará com muita nebulosidade e chuvas que diminuem gradativamente no decorrer do dia. Os termômetros variam entre 18ºC e 22ºC.

No sábado, 18, a frente fria se afasta do litoral paulista, mas os ventos úmidos causam muita nebulosidade e chuviscos, que se alternam com períodos de melhoria no decorrer do dia. As temperaturas variam entre mínimas de 16°C e máximas que não devem superar os 23°C.