Chove forte na capital paulista na tarde desta quinta-feira

POLÍTICA Usuários do Twitter pedem impeachments de Bolsonaro e Gilmar Mendes

DIRETO DO GABINETE

DIRETO DO GABINETE Lucas de Lima destaca necessidade de um espaço para grandes eventos na capital

ECONOMIA Regulação brasileira recebe nota máxima do Comitê de Basileia, diz BC

Enquete

Recentemente o presidente Jair Bolsonaro postou um video de cunho pornográfico em sua rede social, que repercutiu internacionalmente, afirmando que o video era "a representação do Carnaval no Brasil". Qual sua opinião sobre a atitude do presidente?

Concordo com o presidente. É necessário mostrar à população sobre o "outro lado" do Carnaval no País. Discordo do presidente. Além de ridicularizar a imagem da nação, a tentativa de divulgar o video aparenta ser uma forma de revidar as críticas ao seu governo durante o Carnaval deste ano. Votar Resultados