‘Chorinho’ garante vitória de aluno do Danda Nunes no prêmio Helena Meirelles da Reme

O prêmio é uma homenagem a uma das maiores instrumentistas do mundo, Helena Meirelles, que foi escolhida em 1993 pela revista Guitar Player como uma das ‘100 mais’ por sua atuação nas violas de 6, 8, 10 e 12 cordas - Foto: Divulgação

Os alunos Tiago Nunes Souza Borges dos Santos, da E.M. Danda Nunes, Caroline Gomes Diniz, da E.M. Dr. Tertuliano Meirelles e Leonardo Sandin, também do Tertuliano, conquistaram os três primeiros lugares da terceira edição do prêmio Helena Meirelles de música Instrumental, que aconteceu na tarde desta terça-feira (1º), no Sesc Morada dos Baís.

Na abertura do evento, o professor Everton Fernandes, da escola estadual Professor Henrique Ciryllo Correa, emocionou o público apresentando com seus alunos um repertório de canções da MPB com instrumentos de corda, metal e percussão. Participaram 16 alunos, entre nove e 14 anos, que apresentaram performances em solo, duplas e trios de dez escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme): Major Aviador Y-Juca Pirama, Danda Nunes, Oliva Enciso, Arlene Marques, Nagen Jorge Saad, Dr. Tertuliano Meirelles, Antônio Lopes Lins, Frederico Soares, José Mauro Messias e Maestro João Correa.

O prefeito Marquinhos Trad e a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, marcaram presença no evento e acompanharam as apresentações dos alunos. A secretária ressaltou a dedicação dos profissionais da Reme em ampliar as atividades culturais oferecidas pela Divisão de Esporte Arte e Cultura (Deac), no contra turno das escolas. “Quero agradecer a parceria com a Sectur, que trouxe os jurados e o trabalho desses profissionais que não medem esforços para realizar estes eventos, pois sem o empenho deles esse trabalho não seria possível”, enfatizou.

Para o chefe da Deac, Marcos Antônio Lopes, a intenção dos professores que participam do projeto é motivar os alunos a descobrir instrumentos musicais pouco conhecidos das crianças, como violino e flauta. “Nosso objetivo é levar os alunos a desenvolver a vontade de praticar um instrumento e a desenvolver o gosto pela cultura. Dessa forma ele vai também apreciar uma atividade esportiva e outras expressões culturais”, pontuou.

De acordo com o maestro e responsável pelo projeto, Marcos Assunção, o prêmio, iniciativa inédita da Secretaria Municipal de Educação (Semed), é o único no Estado voltado a alunos da rede pública e que envolve diversas faixas etárias. Ele acredita que eventos deste tipo, além de revelar talentos e contribuir com o processo de ensino e aprendizagem, fomentam a música dentro das unidades da Reme.

Vencedor do primeiro lugar, Tiago Nunes Souza Borges dos Santos, do 7 º ano, apresentou a música ‘Doce de côco’, de Jacob do Bandolin e disse que todos as dificuldades compensaram a conquista. “Senti uma emoção enorme quando ouvi minha colocação porque me esforcei muito para praticar nos últimos meses”, disse o aluno que gosta de ouvir vários estilos, mas é fã do instrumental.

A aluna Caroline Gomes Diniz, do 8º ano, também ficou surpresa com a colocação. Ela apresentou a música ‘Chega de Saudade’, de Tom Jobim e disse que pretende se profissionalizar na música. “Fiquei muito feliz porque meu objetivo é cursar uma faculdade de música e me especializar”, revelou Caroline, que gosta de ouvir chorinho e MPB. “São estilos lindos da cultura brasileira”, completou.

Já o aluno Leonardo Sandin apresentou a música “Carinhoso”, de Pixinguinha.

Homenagem

O prêmio é uma homenagem a uma das maiores instrumentistas do mundo, Helena Meirelles, que foi escolhida em 1993 pela revista Guitar Player como uma das ‘100 mais’ por sua atuação nas violas de 6, 8, 10 e 12 cordas.

O objetivo do projeto é valorizar o gênero de música instrumental e estimular a sensibilidade musical dos estudantes, oportunizando o aluno a colocar em prática seu talento nato e o conhecimento adquirido por meio das oficinas oferecidas pela Deac.