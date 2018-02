Choque de trens deixa 2 mortos e 70 feridos na Carolina do Sul

Um choque entre um trem de passageiros e outro de carga deixou pelo menos dois mortos e 70 feridos nesta madrugada na Carolina do Sul, no leste dos Estados Unidos, informaram autoridades locais.

O porta-voz do condado de Lexington, Harrison Cahill, informou que a colisão ocorreu às 2h45 da madrugada (5h45 de Brasília).

Cahill disse que os dois mortos viajavam a bordo do trem de passageiros, e acrescentou que as lesões dos feridos eram de gravidades diversas, desde arranhões a ossos quebrados.

O trem da companhia Amtrak tinha partido de Nova York e tinha Miami como destino.

O acidente aconteceu em Cayce, perto de Columbia, capital da Carolina do Sul.

Tanto a locomotiva como algum dos vagões do trem de passageiros descarrilaram como consequência do choque, confirmou a Amtrak em um comunicado.

Trata-se do segundo acidente ferroviário de gravidade na semana nos EUA, depois que na quinta-feira (1) outro trem que levava congressistas republicanos ao retiro de inverno do partido na Virgínia Ocidental se chocou com um caminhão, deixando um morto e dois feridos em estado grave.

