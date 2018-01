Chipre: Pesquisa indica segundo turno entre presidente e candidato independente

Pesquisa de boca de urna realizada durante a eleição presidencial no Chipre mostra um segundo turno entre o presidente em exercício, Nicos Anastasiades, e o candidato independente Stavros Malas, que é apoiado pelo partido comunista AKEL.

A pesquisa realizada pela rede estatal RIK e anunciada após o fim das votações neste domingo mostrou que Anastasiades liderava com 38% a 42% dos votos, seguido de Malas com 27 a 31%.

Nicholas Papadopoulos, líder do partido DIKO de centro-direita e filho do último presidente do Chipre, Tassos Papadopoulos, surge em terceiro lugar com 21,5% para 24,5%.

Os candidatos precisavam da maioria absoluta dos votos para evitar um segundo turno marcado para o dia 04 de fevereiro.

Malas criticou Anastasiades por não chegar a um acordo com o líder dos cipriotas turcos separatistas para reunificar a ilha, que sofre com divisões étnicas. Fonte: Associated Press.