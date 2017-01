Chineses lotam aeroportos e rodoviárias para celebrações do Ano Novo Lunar

Milhares de chineses começam a lotar aeroportos e rodoviárias nesta sexta-feira, uma vez que muitos voltam para suas casas para as celebrações do Ano Novo Lunar.

As autoridades estimam que os viajantes chineses farão quase 3 bilhões de viagens durante o período de férias que começa nesta sexta-feira e vai até 21 de fevereiro. Essas viagens incluem voos interurbanos, trens e passeios de ônibus locais para as aldeias.

Anualmente, este período representa a maior migração sazonal do mundo de pessoas e famílias que se reúnem para o feriado tradicional mais importante da China. Também conhecido como Festival da Primavera, que neste ano inicia no dia 28 de janeiro e tem uma semana de duração. Fonte: Associated Press.

