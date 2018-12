Chinesa BBCA anuncia retomada da obra em Maracaju e início da produção em outubro

Campo Grande (MS) – O presidente global da BBCA, Li Rongjie, disse que no próximo ano as obras da indústria em Maracaju serão retomadas e até outubro será iniciada a produção de amido de milho, aproveitando a matéria-prima da região. A garantia foi dada durante reunião na Governadoria, com a vice-governadora Rose Modesto, secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel e Ricardo Senna, adjunto da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

O executivo da empresa chinesa explicou que o projeto teve que sofrer algumas modificações por conta dos ventos que na região onde está sendo construída a indústria é mais forte do que imaginavam. Por isso, foi realizada perícia e estão sendo feitas adequações ao projeto. Mas Rongjie assegurou que em outubro a BBCA Group inicia a produção de amido de milho e até 2020, conforme o cronograma, iniciam a produção de ácido lático.

Durante a reunião, o secretário Riedel lembrou que a empresa chinesa vem recebendo todo o apoio do Governo do Estado, na concessão de incentivos fiscais, assim como todas as demais indústrias, pois a política desta administração estadual e estimular a cadeia produtiva e gerar novos empregos.

“O projeto na sua essência não se altera, para a gente é importante esse esforço para fazer a diversificação da matriz produtiva em novas bases, e para a gente essa indústria é importante porque ela trabalha com setores novos, como indústria química, novos materiais como o plástico biodegradável”, afirmou Ricardo Senna.

De acordo com Rose Modesto, o empreendimento para Mato Grosso do Sul será importante. Durante a reunião, os chineses mostraram alguns produtos confeccionados na unidade na China, tendo como matéria-prima o milho. São sacos plásticos, copos, embalagens e camisetas. “São mais de R$ 2 bilhões que serão investidos até 2020, então eles se comprometeram a cumprir com o cronograma de construção da indústria dentro desse prazo”, disse a vice-governadora.

Fizeram parte da comitiva chinesa o prefeito municipal de Bengbu, Wang Cheng, vice-presidente da Bengbu CPPC, Hong Bin, diretor da Comissão de Agricultura e Silvicultura de Bengbu Wang Hong, diretor de Investimentos de Bengbu, Huang Sui, vice-diretor do Departamento de Comércio de Relações Exteriores de Bengbu, Song Yuehui, economista-chefe da Comissão de Desenvolvimento e Reforma de Bengbu, Han Yunjun, diretora do Departamento de Comércio e Relações Exteriores da BBCA Group, Chen Qianqian, presidente da BBCA Brasil, Cao Mengchen, vice-diretor de Departamento de Engenharia da BBCA Brasil, Yan Zhen e Gao Xin, da BBCA Brasil.

Paulo Yafusso, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)