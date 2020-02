China: Wuhan inicia processo de 'desinfecção' da cidade para conter coronavírus

Já são 40.235 casos e 909 mortes em decorrência da epidemia no país asiático - Foto: TYRONE SIU

O governo de Wuhan, cidade chinesa que é o epicentro do surto de coronavírus, iniciou um processo de "desinfecção" em massa, como forma de conter a doença. Vídeo publicado no Twitter do jornal chinês People's Daily mostra uma série de caminhões aplicando produtos químicos pelas ruas da cidade.

Apesar dos esforços do poder público da China para conter a disseminação da doença, o número de mortos e infectados não para de crescer. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), já são 40.235 casos e 909 mortes em decorrência da epidemia no país asiático.