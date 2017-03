China vai ampliar gastos com defesa em 7% este ano, a 1,044 trilhão de yuans

A China estabeleceu para este ano um orçamento de defesa no valor de 1,044 trilhão de yuans (US$ 151,4 bilhões), 7% maior que o de 2016, segundo a agência de notícias estatal Xinhua.

Do total, o governo central chinês deverá gastar 1,023 trilhão de yuans em 2017, 7,1% mais que no ano passado, informou a Xinhua, citando uma autoridade não identificada do Ministério de Finanças. O restante inclui gastos com defesa de governos locais.

O aumento nos gastos servirá principalmente para ampliar reformas no setor militar e melhorar as condições de vida dos soldados, disse a fonte à Xinhua.

O valor exato dos gastos de defesa previstos para 2017 não foi citado num relatório orçamentário geral divulgado no domingo, quando foi aberta a reunião anual do Congresso Nacional do Povo. Fonte: Dow Jones Newswires.

