China: reservas cambiais crescem pelo 5º mês consecutivo em março

As reservas cambiais da China cresceram pelo quinto mês consecutivo em março, para o maior patamar em sete meses, de US$ 3,099 trilhões, segundo dados do banco central do país divulgados neste domingo. O aumento ante o mês anterior de US$ 8,58 bilhões nas reservas superou a expectativa dos economistas. Economistas consultados pelo Wall Street Journal previram que a maior reserva cambial do mundo ficasse praticamente inalterada de fevereiro para março.

Em março, o yuan recuou 0,3% em relação ao dólar norte-americano, enquanto o dólar subiu 1% ante uma cesta de moedas.

Os impactos da oscilação da moeda norte-americana sobre as reservas cambiais, no entanto, foram compensados por mudanças em ativos mantidos como reservas, de acordo com o regulador cambial da China, um braço do banco central chinês, em comunicado que acompanha os dados divulgados neste domingo. Fonte: Dow Jones Newswires.