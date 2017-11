China reitera pedido de acordo entre EUA e Coreia do Norte

A China reiterou seu pedido por um acordo entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos no qual o regime de Pyongyang ganharia concessões se interrompesse seu programa nuclear.

O comunicado, transmitido pelo porta-voz do ministério de Relações Exteriores, Geng Shuang, nesta quinta-feira, pareceu ir na direção contrária da posição do presidente americano Donald Trump, de que os EUA e a China concordam que a Coreia do Norte não pode apenas interromper seu programa nuclear em troca de benefícios. Segundo o republicano, o regime de Pyongyang deve eliminar seu arsenal nuclear.

Os comentários de Trump sugeriam que a China estava ao lado do país nessa posição de que um acordo de "concessão por concessão" é inaceitável.

Segundo o porta-voz chinês, a posição do país não mudou. De acordo com Shuang, a iniciativa de "concessão por concessão" permanece como um "primeiro passo". Fonte: Dow Jones Newswires.