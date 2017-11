China pode resolver problema da Coreia do Norte "fácil e rapidamente", diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pedir que a China use seu papel como principal aliado da Coreia do Norte para pressionar o regime de Pyongyang a abandonar seus programas nuclear e de mísseis. "A China pode resolver esse problema fácil e rapidamente" afirmou Trump, em declarações à imprensa ao lado do presidente chinês, Xi Jinping.

Trump elogiou Xi, durante a aparição ao lado do líder chinês. "Vocês sabem uma coisa sobre seu presidente: se ele trabalhar duro, isso vai acontecer. Não tenho dúvida disso", afirmou. Xi sorriu diante de algumas das declarações do visitante, entre elas a de que a China não pode ser considerada culpada pelo desequilíbrio na balança comercial entre os países.

Xi, porém, foi mais formal em suas declarações, ao dizer por exemplo que é inevitável haver alguma fricção na relação bilateral. Segundo ele, as duas nações devem fortalecer a comunicação e a cooperação em questões da região da Ásia e do Pacífico. "Eu disse ao presidente Trump que o Oceano Pacífico é grande o suficiente tanto para a China quanto para os EUA."

Nenhum dos líderes respondeu a perguntas da imprensa nem deu qualquer evidência de progresso nas negociações com a Coreia do Norte ou sobre comércio.

O governo de Pequim espera persuadir Trump a diminuir a pressão nas questões comerciais e sobre a Coreia do Norte e a admitir os interesses territoriais chineses e seu desejo de ter um maior papel na arena global, segundo diplomatas e analistas. Fonte: Dow Jones Newswires.