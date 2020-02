China pode adiar cúpula anual do Congresso por causa de coronavírus

A China disse hoje que poderá adiar a reunião anual de seu poder legislativo, a maior cúpula política do ano, uma vez que o governo do país continua focado em conter a epidemia do novo coronavírus.

O comitê permanente do Congresso Nacional do Povo terá um encontro na próxima segunda-feira (24) para discutir o adiamento, segundo a agência estatal de notícias chinesa Xinhua. Originalmente, a cúpula está marcada para começar no dia 5 de março.

De acordo com a Xinhua, um terço dos 3.000 delegados do Congresso são funcionários de províncias ou municípios com relevantes papéis de liderança na linha de frente da batalha contra a epidemia. Fonte: Associated Press.