China: PMI industrial oficial cai para 51,6 em dezembro, de 51,8 em novembro

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor industrial da China caiu para 51,6 em dezembro, de 51,8 em novembro, de acordo com dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país.

É o 17º mês seguido em que o indicador fica acima de 50 pontos, que separa o território de contração do de expansão.

O número ficou em linha com a expectativa de economistas consultados pelo Wall Street Journal.

A economia chinesa mostrou força surpreendente nos primeiros três trimestres do ano. Apesar da queda, a última leitura do PMI industrial ainda aponta para continuidade do bom desempenho, apesar das expectativas de desaceleração no fim do ano, por causa dos esforços de Pequim de cortar o excesso da capacidade, controlar a alavancagem e limitar a poluição.

O subíndice de novas encomendas caiu de 53,6 para 53,4, enquanto o subíndice de produção recuou de 54,3 para 54, ainda de acordo com o governo. Fonte: Dow Jones Newswires.