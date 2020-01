China: período de incubação do novo vírus é de sete dias

Integrante de uma equipe de especialistas a serviço de órgãos governamentais de saúde da China, Gao Zhancheng informou que é, em média, de sete dias o período de incubação do novo coronavírus, considerado o causador do surto de pneumonia no país.

Zhancheng fez a afirmação em entrevista a um programa da Televisão Central da China, transmitido terça-feira (21).

O médico declarou que, com base nos casos confirmados até agora, pessoas infectadas com o vírus levam alguns dias, mas não mais do que 12, para desenvolver sintomas.

Explicou que os sintomas confirmados até o momento são principalmente febre e tosse seca. Acrescentou que pacientes passaram a ter falta de ar e dor no peito de três a cinco dias após o início da infecção. Alguns tiveram problemas respiratórios ou outros sintomas.

Críticas

Autoridades sanitárias chinesas estão enfrentando críticas sobre sua resposta inicial à nova variante do coronavírus.

Em entrevista nessa quarta-feira (22), as autoridades prometeram garantir transparência de informações sobre o surto.

O jornal chinês Beijing News acusou as autoridades, nas redes sociais, de não informarem rapidamente a população sobre a infecção de profissionais da saúde. Disse que se autoridades tivessem partido do pressuposto do pior cenário possível e reagido de maneira adequada, o vírus talvez não tivesse se espalhado com tanta rapidez.

A população chinesa também está levando suas críticas à internet.

Algumas pessoas comentaram que a polícia, na cidade de Wuhan, revelou neste mês que oito pessoas circularam informações falsas na internet sobre a propagação do vírus. Elas exigem que a polícia peça desculpas.

Até poucos dias, autoridades sanitárias chinesas ressaltavam que a disseminação do novo coronavírus poderia ser prevenida.

O governo chinês foi criticado em 2003 pela demora em revelar informações quando China e outras partes da Ásia sofreram com uma epidemia de SARS.

*Emissora pública de televisão do Japão