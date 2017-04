China pediu à Coreia do Norte que suspenda testes nucleares, diz Tillerson

O Secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, disse que a China ameaçou impor sanções à Coreia do Norte se Pyongyang voltar a conduzir testes nucleares.

"Sabemos que a China está em contato com o regime em Pyongyang,", afirmou Tillerson à Fox News Channel. "Eles confirmaram para nós que pediram ao regime para não realizar mais testes nucleares."

Nas últimas semanas, o governo Trump tem declarado que todas as opções, inclusive um possível ataque militar, estão em aberto para evitar que a Coreia do Norte leve adiante ameaças contra os EUA e seus aliados na região da Península Coreana. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários